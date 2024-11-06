“Gayrimenkul GYODER Zirvesi’ni Yeniden Başlattı”

GYODER GAYRİMENKUL ZİRVESİ YENİDEN BAŞLAT TEMASIYLA BAŞLADI

25. yılını kutlayan gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER, bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilen GYODER Gayrimenkul Zirvesi’ni Rixos Tersane İstanbul’da “Yeniden Başlat” ana temasıyla başlattı. Bu zirvede sektörün geçmişi, bugünü ve geleceği ele alınacak. 19. GYODER Gayrimenkul Zirvesi’nde alanında uzman konuşmacılar ve panelistler, sektördeki gelişmeleri, yenilikçi yaklaşımları ve geleceğe yönelik öngörüleri derinlemesine tartışacak.

SEKTÖRÜN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRMEK İÇİN BİR ARAYA GELİNDİ

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren GYODER Başkanı Neşecan Çekici, “19. GYODER Gayrimenkul Zirvesi’nde, 25 yıllık birikimimizin ışığında, sektörümüzün geleceğini yeniden şekillendirmek üzere bir araya geliyoruz. Yeniden başlamaktan korkmadan, bu sefer sıfırdan değil, tecrübelerimizden başlıyoruz. Gayrimenkul endüstrisi olarak yeniden başlat düğmesine basma zamanımız geldi” dedi. Çekici, geçmişin tecrübeleriyle, hatalardan ders çıkararak ve değişen dünya koşullarına uyum sağlayarak geleceği en iyi şekilde inşa etme hedefinde olduklarını belirtti.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Çekici, “Türkiye ekonomisinin kalbi, gayrimenkul sektörüdür. Biz, geleceğin mimarlarıyız. Bu nedenle kendimizi daima hazır, motive ve en önemlisi ‘yeni’ tutmalıyız. Bu önemli zirvede de gayrimenkul sektöründeki zorluklara yanıtlar arayacağız” diye konuştu. GYODER olarak barınma politikaları, sürdürülebilirlik ve finansman yöntemleri gibi kritik alanlarda çözüm önerileri geliştirdiklerini vurguladı. Ayrıca, “Mavi Kitap” adı verilen çalışmanın hayata geçirildiğini ifade etti.

TEKNOLOJİYLE GELİŞİMİN YOLUNU AÇIYORUZ

GYODER Başkanı, yapay zekânın projelere entegre edilmeye başlandığını da aktararak, “Biz ona ‘GYODER Bilge’ adını verdik. 6 aydır kendisini eğitiyoruz. Teknolojiyi hayatımıza ciddi anlamda dahil etmeye kararlıyız. Ancak insan aklının ve tecrübesinin izdüşümünü nitelikli halde devreye sokabilmek için ‘Sezgi Laboratuvarı’, ‘Farkındalık Akademisi’ gibi Ar-Ge mutfakları kuruyoruz” sözlerine yer verdi.