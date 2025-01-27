Gazelle Resort Arazisi Nasıl Büyüdü?

GAZELLE RESORT OTEL’DE İŞGAL İDDİALARI

Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan Gazelle Resort Otel, 2005 yılında 16 dönümlük bir alan üzerine inşa edildi. Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberi doğrultusunda “78 cana mezar olan Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’ün Gölcük yakınlarında 16.5 dönüm arazi üzerine kurduğu Gazelle Resort Otel’ini orman işgalleri ve ‘mesire’ oyunlarıyla 220 dönüme çıkardığı” öne sürülüyor.

ORMAN ALANLARININ İŞGALİ

Ancak yerel köylüler ve belediye yetkilileri, otel çevresindeki 20 dönümlük orman alanının otopark, tenis kortu ve çocuk oyun alanı gibi tesislerle işgal edildiğini ifade ediyor. Bunun yanı sıra, 200 dönümlük başka bir alan “Yarenlerdere Mesire Alanı” adıyla otel arazisine eklendi. Bir köylü, bu durumu şu sözlerle dile getiriyor: “100 yıldan fazladır kullandığımız meralarımıza artık hayvanlarımızı sokamıyoruz. Bu araziler bizim geçim kaynağımızdı. Şimdi ise otelin ATV araçları burada cirit atıyor.”

KÖYLÜLER YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYOR

Emen ve Karacasu köylüleri, dedelerinden kalan yayla ve meraların otel tarafından kapatıldığını belirtiyor. Köylüler, 2B Yasası kapsamında bu arazileri satın almak istediklerini fakat güçlü bağlantılar nedeniyle haklarının ellerinden alındığını savunuyor. “2B Yasası’ndan faydalanabilseydik, bu toprakları kullanıcıları olarak biz satın alırdık. Ancak bu araziler, işgal edenlere verildi. Bugün otelin ATV araçları bizim meralarımızda dolaşıyor, biz hayvanlarımızı bile sokamıyoruz” diyorlar.

DOĞANIN KORUNMASI İÇİN MÜCADELE

Gazelle Resort Otel’in çevresindeki ormanlık alanların mesire alanı ve tabiat parkı ilan edilerek otel arazisine katıldığı iddiaları, bölge halkını huzursuz etti. Köylüler, bu adımların otel sahibinin arazisini büyütmek amacıyla yapıldığını ve bölgenin Gölcük Tabiat Parkı ile birleştirilmek istendiğini öne sürüyor. “Arazilerimiz elimizden alınmasın diye mücadele ediyoruz. Yaylalarımız bizim atalarımızdan kalan miras. Ama artık ne ekip biçebiliyoruz ne de kestirme yolları kullanabiliyoruz,” diyen köylüler, bu duruma karşı kararlı bir şekilde direniş göstereceklerini belirtiyor.