Gazelle Resort Otel İçin İddialar Artıyor mı?

GİDERİLEN ARAZİLER VE İŞGAL İDDİALARI

Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan Gazelle Resort Otel, 2005 yılında toplam 16 dönümlük arazi üzerinde inşa edildi. Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre, “78 cana mezar olan Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’ün, Gölcük yakınlarında 16.5 dönüm arazi üzerine inşa ettiği Gazelle Resort Oteli, orman işgalleri ve ‘mesire’ oyunlarıyla 220 dönüme çıkarıldığı” iddia ediliyor.

KÖYLÜLERİN ŞİKAYETLERİ

Ancak köylüler ve yerel belediye yetkilileri, otel çevresindeki 20 dönümlük orman alanının otopark, tenis kortu ve çocuk oyun alanı gibi ek yapılarla işgal edildiğini savunuyor. Bunun yanı sıra, 200 dönümlük başka bir bölge “Yarenlerdere Mesire Alanı” olarak ilan edilerek otel arazisine ekleniyor. Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre bir yerel köylü durumu şöyle özetliyor:

“100 yıldan fazladır kullandığımız meralarımıza artık hayvanlarımızı sokamıyoruz. Bu araziler bizim geçim kaynağımızdı. Şimdi ise otelin ATV araçları burada cirit atıyor.”

HUKUKİ SIKINTILAR VE MÜCADELE

Emen ve Karacasu köylüleri, dedelerinden kalan yayla ve meralarının otel tarafından kapatıldığını belirtiyor. Ayrıca, köylüler 2B Yasası kapsamında bu arazileri satın almak istediklerini ancak güçlü bağlantıları olan kişilerin bu hakları kendilerinden aldığını iddia ediyor.

“2B Yasası’ndan faydalanabilseydik, bu toprakları kullanıcıları olarak biz satın alırdık. Ancak bu araziler, işgal edenlere verildi. Bugün otelin ATV araçları, bizim meralarımızda dolaşıyor, biz hayvanlarımızı bile sokamıyoruz.”

SONUÇLAR VE KÖYLÜLERİN TEPKİLERİ

Gazelle Resort Otel’in çevresindeki ormanlık alanların mesire alanı ve tabiat parkı olarak ilan edilmesi, bölge halkını oldukça rahatsız etti. Köylüler, bu adımların otel sahibinin arazisini genişletmek için yapıldığını ve arazinin Gölcük Tabiat Parkı ile birleştirilmek istendiğini öne sürüyor.

“Arazilerimiz elimizden alınmasın diye mücadeleniz sürdüreceğiz” diyen köylüler, atalarından kalan miraslarını korumak için kararlılıkla direneceklerini belirtiyor.