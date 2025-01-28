Gazeteci Barış Pehlivan Halk TV’de Gözaltında

GAZETECİ BARIŞ PEHLİVAN’IN GÖZALTINA ALINMASI

Gazeteci yazar Barış Pehlivan, “Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması” ile “Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs” suçlamalarıyla soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Pehlivan, Halk TV stüdyosunda bulunduğu esnada gözaltına alındı. Gelişmeyi Barış Terkoğlu ve İsmail Saymaz sosyal medya aracılığıyla duyurdu. İsmail Saymaz, “Gazeteci arkadaşımız Barış Pehlivan, yayına çıkmak üzere geldiği Halk TV’de polis tarafından gözaltına alındı” şeklinde bir açıklama yaptı.

BAŞKA İSİMLER DE GÖZALTINA ALINDI

Aynı soruşturma çerçevesinde Halk TV sunucusu ve TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ile program sunucusu Seda Selek de gözaltına alındı.

İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARINDAN SONRAKİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce düzenlediği basın toplantısında, CHP’ye yönelik soruşturmalarda görev alan bilirkişinin ismini açıklamıştı. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında “Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs” ve “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçları kapsamında soruşturma başlattı.