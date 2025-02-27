Gazeteci Nevşin Mengü’ye Hapis Cezası Verildi

NEVŞİN MENGÜ’NÜN RÖPORTAJI VE SONRASI

Nevşin Mengü, YPG/PYD terör örgütünün uluslararası düzeyde aranan liderlerinden biri olan Salih Müslim ile bir röportaj gerçekleştirdi. Mengü, bu röportajı kendi YouTube kanalında yayınladı ancak kısa süre sonra bu videoyu kaldırdı. Bu olay sonrası Mengü hakkında, “alenen silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla bir dava açıldı. Savcılık, Mengü’nün 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası almasını talep etti. Bununla birlikte, Mengü için adli kontrol kapsamında yurtdışı çıkış yasağı getirildi.

İLK DURUŞMADA NELER OLDU?

14 Şubat’ta hakim karşısına çıkan Nevşin Mengü, yazılı savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Beraat talep eden gazeteci, “Ben gazeteci ve yayıncı olduğum için Gazze’de sağlanan ateşkes nedeniyle oraya gidip haber yapma durumum vardır” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, mahkemeye yabancı ülkelerle olan bağlantıları nedeniyle yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep eden Mengü’nün isteği mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme, adli kontrol şartının gazeteci üzerinde olumsuz bir etkisi olacağına kanaat getirdi.

CARAR DURUŞMASINDA GÖRÜLENLER

27 Şubat’ta görülen karar duruşmasına Nevşin Mengü katılmadı. Durumda, avukatı Hüseyin Ersöz hazır bulundu. Avukat Ersöz, müvekkilinin uzun yıllardır gazetecilik yaptığını ve Türkiye’nin ilk kadın savaş muhabiri olarak kabul edildiğini belirtti. Ayrıca, uluslararası basın kartına sahip olduğunu da vurguladı. Ersöz, isnat edilen suçun gazeteci kimliğiyle değerlendirilmesi gerektiği savını öne sürerek beraat talebinde bulundu. Savunmanın ardından mahkeme, Mengü’yü “alenen terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı ve cezanın 3 yıl süreyle ertelenmesine hükmetti.