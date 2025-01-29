Gazetecilerin Gözaltına Alınması: Bakan Tunç’tan Açıklama

GAZETECİLERİN GÖZALTI SÜRECİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bir bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesinin Halk TV’de yayınlanmasının ardından gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker’in gözaltına alınması üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama geldi. Bakan Tunç, “Gazetecilik faaliyeti ile kimse gözaltına alınmaz” dedi. Gözaltına alınan gazeteciler hakkında verilen bu bilgi, Bakan Tunç’un AK Parti Grup toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada yer aldı. Tunç, sözlerine devam ederek, “İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı soruşturması var. Bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi mevcut. Karşı tarafın savunmasını yayınladığınızda bu suç olur” ifadesini kullandı.

BAKAN TUNÇ’TAN ELEŞTİRİLER

Bakan Tunç, “Gazetecilik faaliyeti ile yapılan bir soruşturma değildir” diyerek gazeteciliğin sınırlarını çizdi. “Siz de gazetecisiniz, bir kişiyle telefon bağlantısını ifşa eder misiniz?” sorusunu yöneltti. Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da eleştirilerde bulundu. Tunç, “İmamoğlu sürekli polemiklerden hoşlanan bir kişilik” diyerek, “Yakışıksız üsluplarla konuşmanın kimseye faydası yok. 16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu kaldıramayan bir şahıs var” ifadelerini kullandı.