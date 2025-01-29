Gazetecilerin Gözaltına Alınması Üzerine Bakan Tunç’tan Açıklama

TELEFON GÖRÜŞMESİ SONRASI GÖZALTILAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Halk TV’de yayımlanan bir telefon görüşmesi sonrasında gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker’in gözaltına alınmasıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, “Gazetecilik faaliyeti ile kimse gözaltına alınmaz” şeklinde konuştu. Gözaltına alınan gazetecilerle ilgili olarak, Tunç’un basın mensuplarına yanıt verdiği sırada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın devam etmekte olan bir soruşturma olduğuna dikkat çekti. Tunç, “Bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi var, karşı tarafın savunmasından yayınlarsanız bu suç olur” dedi.

BASIN FAALİYETLERİ VE SUÇ ORTAMINI DEĞERLENDİRDİ

Bakan Tunç, “Gazetecilik faaliyeti ile yapılan bir soruşturma değildir” ifadelerini kullanarak, gazetecilere bir soru yöneltti: “Bir kişiyle telefon bağlantısını ifşa eder misiniz?” Bu soru, gazetecilerin telefon görüşmelerini ifşa etme sorumluluklarını sorguluyordu.

Bakan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. “İmamoğlu sürekli polemiklerden hoşlanan bir kişilik” diyen Tunç, üslup konusunda dikkat çekerek, “Yakışıksız üsluplarla konuşmanın kimseye faydası yok. 16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu kaldıramayan bir şahıs var” şeklinde ifadelerde bulundu.