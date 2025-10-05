Gaziantep FK, Burak Yılmaz’la Galibiyetine Devam Ediyor

MAÇIN SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu maç, Gaziantep FK’nın 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Konuk takım, galibiyeti 55. dakikada penaltıdan Maxim’in ve 69. dakikada Kozlowski’nin attığı gollerle elde etti. Ev sahibi ekipte Datro Fofana, 90+8. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremeyerek takımını üzüntüye boğdu. Bu sonuçla birlikte 2 maçlık beraberlik serisi sona eren Gaziantep FK, puanını 14’e yükseltti ve ligdeki sıralamada 4. sıraya yerleşti. Süper Lig’deki 7. yenilgisini alan Karagümrük ise 3 puanla son basamakta bulunuyor. Gaziantep FK, milli ara sonrası Süper Lig’de Antalyaspor’u ağırlayacakken, Karagümrük Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

BURAK YILMAZ’IN ETKİSİ

Gaziantep FK, Süper Lig’e 2’de 0 ile başladıktan sonra 2. haftanın ardından teknik direktör değişikliği gerçekleştirdi ve göreve Burak Yılmaz getirildi. Genç teknik adam, bu sezon takımının başında çıktığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi. Gaziantep FK’nın başında 6 maça çıkan Yılmaz, 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak dikkat çekti. Yılmaz’ın çalıştırdığı ekip; Gençlerbirliği’ni 2-1, Kasımpaşa’yı 3-2, Kocaelispor’u 2-0 ve Karagümrük’ü de 2-0’lık skorlarla mağlup etti. Ayrıca, Gaziantep FK; Trabzonspor ile 1-1, Samsunspor ile de 2-2 berabere kaldı.