Gaziantep FK-Fenerbahçe Maçı Ne Zaman?

GAZİANTEP FK İLE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, daha önce Kasımpaşa ve Erzurumspor FK’yı yenerek gruptaki 2 maçını kazanmıştı. Bu zorlu deplasmanda da 3 puanı elde etmek istiyor. Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçı 27 Şubat Perşembe günü saat 16.00’da başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak olan bu önemli karşılaşma, 27 Şubat Perşembe günü saat 16.00’dan itibaren ASpor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

TAKIMLARIN 11’LERİ AÇIKLANDI

Gaziantep FK’nın kadrosu şu şekilde: Dioudis, Ömürcan, Semih, Ertuğrul, Daubin, Sorescu, Ogün, Kozlowski, Husic, Lungoyi, Boateng. Fenerbahçe’nin 11’i ise; İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi, Oğuz Aydın, Mert Hakan, Fred, İrfan Can, Talisca, En-Nesyri olarak belirlendi.

FENERBAHÇE’NİN HEDEFİ KUPA

Fenerbahçe, Türkiye Kupası’ndaki ilk karşılaşmasında Kasımpaşa’yı 3-0 yenmiş, ikinci maçında Erzurumspor FK’yı 5-0 mağlup etmişti. Bu sonuçlarla birlikte 6 puan toplayarak averajla lider konumda yer alıyor. Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı yenerek grup aşamasında seri başı olmak istiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi dahil olmak üzere 3 kulvarda mücadele eden tek takım konumunda.

GAZİANTEP FK’NIN DURUMU

Gaziantep FK, B Grubu’ndaki ilk maçında İstanbulspor’u 4-0 yenmiş, ikinci maçında ise Göztepe’ye 1-0 kaybetmişti. Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında alacağı beraberlikle ilk 2’ye girip çeyrek finale kalacak. Eğer kazanırlarsa Kasımpaşa-Göztepe mücadelesinin sonucuna göre liderlik için bekleyecekler. Göztepe’nin 6 puanla önünde olan Fenerbahçe, rakiplerinin durumuna göre konumunu koruma çabasını sürdürecek.

EN-NESYRI İÇİN KÖTÜ SERİ

Youssef En-Nesyri, Süper Lig’de Galatasaray derbisinde gol kaydedememiş ve 6 maçta rakip fileleri boş geçmiştir. Ligde Adana Demirspor, Göztepe, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında toplam 7 gol atan Faslı futbolcu, Anderlecht ile oynanan Avrupa Ligi play-off turunda da 2 gol atmıştı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruda, Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Yasin Kol olarak belirlenmiştir. Hakemin yardımcıları ise Abdullah Bora Özkara ve Samet Çavuş olacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Kurt üstlenecek.