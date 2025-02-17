Gaziantep Havalimanı’nda İlginç Cisim Alarmı

DURUMUN BİLDİRİLMESİ

Gaziantep Havalimanı’nda saat 22.00 sıralarında, pilotlar yaklaşık 10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim gördü ve durumu hava trafik kontrol kulesine aktardı. Radarlarda görünmeyen bu cisim hakkında iki pilotun rapor vermesi üzerine, havalimanında uçakların iniş ve kalkışları durduruldu.

DRONE İHTİMALİ

Işığın kaynağıyla ilgili kesin bir bilgi elde edilemedi. Hava trafiği, drone olduğu tahmin edilen cismin durumu netleşene kadar kapalı kalmaya devam edecek. Yeniden uçuşlara açılacağı ise açıklanıyor.