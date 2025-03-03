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Gaziantep: Sulama Kanalında Ölü Balıklar Bulundu

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İSLAHİYE’DE SU KİRLİLİĞİ İHTİMALI

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Karasu Çayı’nın sulama kanallarında meydana gelen ölü balıklar ve su renginin değişimi, vatandaşların dikkatini çekti. Bu durumu yetkililere bildiren vatandaşlar, olası bir kirlilik durumuna karşı harekete geçilmesini sağladı.

YETKİLİLER GEREKEN İNCELEMEYİ YAPIYOR

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İslahiye Belediyesi ekipleri, olayın ardından çayda inceleme gerçekleştirdi. Ekipler, su numunesi alarak sorunun nedenini araştırıyor.

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