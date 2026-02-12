Gaziantep’te Askeri Araç Şarampole Uçtu: 10 Yaralı

gaziantep-te-askeri-arac-sarampole-uctu-10-yarali

TARSUS-ADANA-GAZİANTEP OTOYOLUNDA KAZA

Gaziantep-Nurdağı kesimindeki Nogaylar mevkiinde, yoğun yağışlar nedeniyle kayganlaşan yolda bir askeri aracın kontrolü kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Savrulan araç, bariyerleri aşıp şarampole düştü. Olayı gören duyarlı vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

YARALI ASKERLER İLK MÜDAHALEDEN SONRA HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kaza sonucunda yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan 10 askeri personele ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onları Gaziantep kent merkezi ve Nurdağı ilçesindeki hastanelere sevk etti. Yaralı askerlerin tedavi süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaza sonrası otoyolda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, yetkililer olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

