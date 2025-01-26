Gaziantep’te İki Kardeş Arasında Silahlı Tartışma

GAZİANTEP’TE TRAJİK OLAY

Gaziantep’te meydana gelen olayda, Suriyeli Muhammed El Şıh İsmail (26), tartıştığı kız kardeşleri Hale El Şıh İsmail (18) ile Meryem El Şıh İsmail’i (28) tabanca ile vurdu. Olay, sabah saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesi’nde gerçekleşti. Muhammed El Şıh İsmail, ablası Meryem El Şıh İsmail’in evine gitti ve burada iki kardeşi ile bir tartışma yaşandı. Tartışmanın bir sonucu olarak, Muhammed El Şıh İsmail, yanında getirdiği tabanca ile Meryem El Şıh İsmail ve Hale El Şıh İsmail’e peş peşe ateş açarak olay yerinden kaçtı.

KURBAN VE HASTANE SÜRECİ

Komşularının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Hale El Şıh İsmail, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hale El Şıh İsmail’in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yeşilkent Mezarlığı’nda defnedildi.

MUHAMMED EL ŞIH İSMAİL’İN KAÇIŞI

Olayın ardından, Muhammed El Şıh İsmail’in yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Yetkililer, olayın detaylarını araştırarak faile ulaşmaya çalışıyor.