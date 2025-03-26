Gaziantep’te İş Makinesi ve Araç Kazası

KAZA YERİ VE OLAY

Gaziantep’in İslahiye ilçesi Organize Sanayi Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Turgay Ç. tarafından yönetilen 52 EM 084 plakalı otomobil, Cüneyt T. idaresindeki bir iş makinesiyle çarpıştı. Bu kazada otomobil sürücüsü Turgay Ç. (39), Sabahattin Ç. (52), Bünyamin Çelebi (25), Yılmaz G. (39) ve Dursun Ç. yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada yaralanan 5 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi ve Nurdağı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan dörtü ağır durumda hastanelerde tedavi altına alındı. Ancak, Bünyamin Çelebi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.