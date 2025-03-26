Gaziantep’te İş Makinesiyle Otomobil Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Organize Sanayi Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında, Turgay Ç. yönetimindeki 52 EM 084 plakalı otomobil, Cüneyt T.’nın kontrolündeki iş makinesiyle çarpıştı. Bu feci kaza sonucunda otomobil sürücüsü Turgay Ç. ve yanındaki yolcular Sabahattin Ç. (52), Bünyamin Çelebi (25), Yılmaz G. (39) ve Dursun Ç. yaradılarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil büyük hasar görerek hurda haline geldi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 4’ü ağır olmak üzere 5 yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi ve Nurdağı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak yaralılardan biri olan Bünyamin Çelebi, tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından ilgili merciler soruşturma başlatarak olayın detaylarını araştırmaya başladı.