Gaziantep’te Kavga: 18 Yaşında Maktul

Olayın Gelişimi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Cengiz Topel Mahallesi’nde, 18 yaşındaki Durmuş K. ile 15 yaşındaki Y.K. arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu, Durmuş K.’nın Y.K.’ye tokat atmasıyla olaylar gelişti. Y.K., yanında bulunan pompalı tüfeği çıkararak Durmuş K.’yı göğsünden vurdu. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, ağır yaralanan Durmuş K.’yı özel bir hastaneye götürdü. Ancak, yapılan tüm müdahale ve tedavilere rağmen talihsiz genç kurtarılamadı.

Şüphelinin Yakalanması

Gaziantep Valiliği’nden gelen bilgilere göre, olayın ardından Y.K. kaçmıştı. Ancak, yakalanması uzun sürmedi; Y.K., ablasının evinde pompalı tüfeği ile birlikte polis ekiplerince yakalandı. Olay anında yanında bulunan Y.E., M.E.B., A.A. ve M.F.K. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Bu üzücü olay, mahallede büyük bir hüzne yol açtı.