Gaziantep’te Kayıp Engelli Vatandaşa Ulaşım Sağlandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde ikamet eden Çam ailesi, 7 Şubat akşam saatlerinde evden çıkan 52 yaşındaki Musa Çam için kayıp bildiriminde bulundu.
KAYIP MUSA ÇAM’IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Arama çalışmaları başlatan ekipler, 100’den fazla iş yeri ve ikamet bölgesinin güvenlik kameralarını inceleyerek çalışmalarını derinleştirdi. Ekipler, TOKİ Konutları civarında drone desteğiyle gerçekleştirdikleri aramalarda, Musa Çam’ın sulama kanalında cansız bedenine ulaştı.
CENAZE GAZİANTEP ADLİ TIP KURUMU’NA KALDIRILDI
İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam etmekte.