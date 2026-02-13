Gaziantep’te Kayıp Musa Çam Sulama Kanalında Bulundu

Gaziantep’in İslahiye ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan Çam ailesi, 7 Şubat akşamı evden ayrılan 52 yaşındaki Musa Çam hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Bu talep üzerine, arama faaliyetleri başlatan ekipler, 100’den fazla iş yeri ve konutun güvenlik kameralarını inceledi.

CANSIZ BEDENİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, TOKİ Konutları bölgesinde drone destekli arama çalışmalarını yoğunlaştırdı ve Musa Çam’ın sulama kanalında cansız bedenine ulaştı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, cenazeyi sudan çıkardı ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.