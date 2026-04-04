Gaziantep’te Rüşvet ve Uyuşturucu Çetesi Çökertildi

Belediyelere yönelik operasyonlar hızla sürüyor.

Çalışmaların, vatandaşların haklarını koruma amacıyla makam ve mevki ayırmaksızın devam ettiği görülüyor. Bu kez adres Gaziantep olarak belirlendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve uyuşturucu soruşturması sonucunda, vatandaşların huzurunu tehdit eden bir çete ortaya çıkarıldı.

İHBAR ÜZERİNE BAŞLATILDI

Başsavcılığa ulaşan bir ihbar sonucunda, Zabıt katibi Halil İbrahim Uğurlu’nun uyuşturucu ticareti yaptığı iddiaları üzerine teknik takip başlatıldı.

CMK 135 kapsamında yapılan dinleme ve incelemenin ardından, bu ağın yalnızca bir kişi ile sınırlı olmadığı, adliye içi ve dışından çok sayıda kişinin dahil olduğu anlaşıldı.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Telefon incelemeleri sonucu, 15 kişi daha tespit edilirken, avukatlar, adliye personeli ve sivil şahısların da dahil olduğu toplamda 16 kişi gözaltına alındı.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DEŞİFRE EDİLDİ

Yapılan telefon incelemelerinde, suç unsurları taşıyan çok sayıda yazışma tespit edildi. Özellikle adliye personelinin, görevlerini kötüye kullanarak bilgi sızdırdığı bilgisine ulaşıldı.

Ayrıca, bazı şahısların dosya süreçlerine müdahale ederek çıkar ilişkisine dönüştürdüğü iddiaları dikkat çekti. Soruşturma çerçevesinde, bazı isimler hakkında tutuklama, adli kontrol ve HSK bildirimi gibi çeşitli tedbirler uygulandı.

ZABIT KATİPLERİ TUTUKLANDI

Zabıt katibi Halil İbrahim Uğurlu ve Sulh Ceza Hâkimliği’nde görevli zabıt katibi Murat Çetinkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol uygulandığı bildirildi.

Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, dosyanın henüz tamamlanmadığı ve yeni gözaltıların olabileceği ifade edildi.

KİM OLURSA OLSUN TAVİZ YOK

Soruşturma çerçevesinde, 1 Cumhuriyet Savcısı, 2 avukat, 7 adliye personeli ve 6 sivil şahıs hakkında işlem yapıldı. Adliye içerisinde görevli isimlerin, uyuşturucu ticareti, rüşvet, nüfuz ticareti ve gizliliği ihlal gibi ağır suçlamalarla ilişkili olduğu değerlendirildi.

Soruşturmanın ‘içeride kim olursa olsun’ yaklaşımıyla yürütüldüğü net bir şekilde ortaya kondu.

‘ADALET GÜÇLÜDEN YANA’ ALGISI YIKILIYOR

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyon sonrası, Adalet Bakanı’nın daha önce dile getirdiği ‘kim olursa olsun, hangi makamda bulunursa bulunsun hukukun gereğinin yapılması gerektiği’ vurguları yeniden gündeme geldi.

Adliye içinde görev yapan kişilerin soruşturma kapsamına alınması, devletin ayrım gözetmeksizin yasadışılığa karşı net bir duruş sergilediğini gösteriyor.