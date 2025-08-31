Gündem

Gaziantep’te Tarihi Eser Operasyonu: 3 Gözaltı

JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İl Jandarma Komutanlığı, E.Ç., M.B. ve M.B. isimli kişilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri tarihi mozaik eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaştıktan sonra harekete geçti.

MOZAIKLER ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, takibe aldığı E.Ç.’ye ait aracı durdurdu. Yapılan araç aramasında çeşitli ebatlarda 2 mozaik bulundu. Ele geçirilen mozaik eserler Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

GÖZALTINA ALMA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

E.Ç. ile bağlantılı M.B. ve M.B. gözaltına alındı. Üç şüphelinin jandarmadaki işlemleri halen devam ediyor.

