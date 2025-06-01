Gaziantep’te Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama

ŞÜPHELİLERİN SUÇ ÖRGÜTÜ TESPİT EDİLDİ

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B. liderliğindeki altı şüphelinin organize suç faaliyeti olarak çek ve senet dolandırıcılığı ile tefecilik yaptığını belirledi. Gerçekleştirilen araştırmanın ardından, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Düzenlenen operasyonda, suç örgütü lideri M.B. ile H.İ.B., N.B., O.O. ve Y.Ö. yakalandı. E.U. ise adresinde bulunamadı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 81 farklı kişi adına düzenlenmiş toplam değeri 16 milyon 809 bin 625 TL olan senetler, 100 adet boş senet, 888 bin 990 TL değerinde ziynet eşyası, 33 kişi ve bankalar adına banka kartları, 32 çek fotokopisi, 7 boş çek koçanı, 11 tapu, 41 kaşe, 6 pos cihazı, 1 dizüstü bilgisayar, 1 hesap defteri ve 1 banka dekontu ele geçirildi.

EL KONULAN MAL VARLIĞI VE TUTUKLAMALAR

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ‘nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamasıyla toplam 50 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu. Bu kapsamda 8 araç, 4 daire, bir villa, 1 tarla ve banka hesaplarında bulunan 2 milyon TL değerindeki döviz tespit edildi. Jandarma işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.B., H.İ.B. ve O.O. tutuklandı, N.B. ve Y.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bulunamayan E.U. için arama çalışmaları sürüyor.