Gaziantep’te Tefecilik ve Dolandırıcılık Operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, M.B. önderliğindeki 6 şüphelinin oluşturduğu suç örgütünün çek ve senet dolandırıcılığı ile tefecilik yaptığını tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu operasyonda suç örgütü lideri M.B. ile H.İ.B., N.B., O.O. ve Y.Ö. yakalandı, ancak E.U. adresinde bulunamadı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplam değeri 16 milyon 809 bin 625 TL olan 81 farklı kişi adına düzenlenmiş senet, 100 boş senet, 888 bin 990 TL değerinde ziynet eşyası, 33 farklı kişi ve bankalara ait banka kartı, 32 çek fotokopisi, 7 boş çek koçanı, 11 tapu, 41 farklı kişilere ait kaşe, 6 pos cihazı, 1 dizüstü bilgisayar, 1 hesap defteri ve 1 banka dekontu ele geçirildi.

50 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Ayrıca, soruşturma çerçevesinde şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından toplam 50 milyon TL değerinde suç geliri olduğu belirlendi. Bu kapsamda 8 araç, 4 daire ve villa ile 1 tarla ve banka hesaplarında bulunan 2 milyon TL değerindeki dövize el konuldu.

GÖZALTINA ALINANLARDAN 3’Ü TUTUKLANDI

Jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri M.B., H.İ.B. ve O.O. tutuklandı. N.B. ve Y.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında adresinde bulunamayan E.U. için arama çalışmaları devam ediyor.