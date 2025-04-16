Gaziantep’te TIR Çarptı, Çocuk Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞİMİ

Olay, 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir halı fabrikasında gerçekleşti. İddiaya göre, Muhammed S. (33) kontrolündeki 27 HM 625 plakalı TIR, geri manevra yaptığı sırada bahçede oyun oynayan Hüseyin Kaplan’a çarptı.

KAZA SONUCU YAŞANANLAR

Kazayı görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Hüseyin’in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Hüseyin Kaplan’ın cenazesinin otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmasının ardından, polis TIR sürücüsünü gözaltına aldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.