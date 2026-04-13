Gaziantep’te Ücretsiz Öğrenci Değerlendirme Sınavı Düzenleniyor

Yeni Nesil Ölçme ve Değerlendirme Uygulaması Gaziantep’te

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) modelinden esinlenilerek oluşturulan yeni nesil ölçme ve değerlendirme uygulaması, Gaziantep’te 4 ve 5’inci sınıf öğrencileriyle buluşuyor. İstanbul Lider Koleji tarafından organize edilen bu ücretsiz sınavda, öğrencilerin sadece bilgi seviyeleri değil; analitik düşünme, problem çözme ve bilgiyi günlük yaşamda kullanabilme yetenekleri de ölçülüyor.

GİRİŞİMCİ EĞİTİM YAKLAŞIMI

Uzman eğitimciler ve uluslararası standartlarda soru geliştirme tecrübesine sahip kaynak yazarlarının katkılarıyla hazırlanan bu sınav, öğrencilere dünya genelinde uygulanan yeni nesil değerlendirme anlayışına yakın bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Katılımcı öğrenciler, bu uygulama sayesinde üst düzey düşünme becerilerini geliştirme şansı yakalayabiliyor.

GELECEĞİN DÜNYASINA HAZIRLIK

İstanbul Lider Kolejleri İcra Kurulu Başkanı Filiz Kepme, konuya dair yaptığı açıklamada, eğitim anlayışlarının merkezinde ezber yerine düşünme ve üretmenin olduğunu vurgulayarak, “İstanbul Lider Koleji olarak amacımız; ezberi değil düşünmeyi, analiz etmeyi ve üretmeyi merkeze alan bir eğitim anlayışıyla öğrencilerimizi geleceğin dünyasına en güçlü şekilde hazırlamaktır” diye belirtti.

EŞ ZAMANLI SINAV UYGULAMASI

Söz konusu sınav, Türkiye genelindeki İstanbul Lider Koleji kampüslerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek. Gaziantep Kampüsü’nde ise 28 Nisan Salı günü saat 10.00’da yapılacak sınava, 4 ve 5’inci sınıf öğrencileri ücretsiz olarak katılım gösterebilecek.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

