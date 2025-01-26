Gaziosmanpaşa’da İETT Otobüsü Yayaya Çarptı

Olayın Detayları

Gaziosmanpaşa’da meydana gelen kazada, 21 Ocak günü yaya geçidinden geçmeye çalışan 65 yaşındaki Nergül Taşgöz, bir İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, sabah saat 09.20’de Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Taşgöz’e çarpan otobüs, 50A hat numarasıyla Edirnekapı-Gaziosmanpaşa seferini yapıyordu.

Acil Müdahale ve Sonrası

Kazanın ardından bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza sırasında yola savrulan Taşgöz, hızlıca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından çevre sakinlerinin tepkilerini gösterdiği otobüs şoförü Vefadin K., polis tarafından gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, yaya geçidinden geçmekte olan Nergül Taşgöz’e İETT otobüsünün çarptığı ve kadının yola savrulma anı net bir şekilde görülüyor.