Gaziosmanpaşa’da Otobüs Kazası Kamerada Görüntülendi

KAZA YERİNDEN BİR GÖRÜNTÜ

21 Ocak günü saat 09.20 sularında Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi’nde bir kaza meydana geldi. Yaya geçidini kullanarak karşıya geçen Nergül Taşgöz, 50A hat numaralı Edirnekapı-Gaziosmanpaşa seferini yapan İETT otobüsünün çarpması sonucunda yola savruldu. Olayın bildirilmesi üzerine hemen polis ve acil sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

AMANSIZ MÜDAHALELER SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen Taşgöz yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşlar otobüs şoförü Vefadin K.’ya tepki gösterirken, şoför polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kaza anı, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaya geçidinden geçen kadına otobüsün çarptığı ve kadının yola savrulduğu anlar net bir şekilde görülebiliyor.