Gazipaşa’da Trafik Kazası, İki Yaralı

GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN KAZA

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, gece saatlerinde bir trafik kazası gerçekleşti ve olayda 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Fidanlık Caddesi üzerinde meydana geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, 07 BJC 830 plakalı cipin sürücüsü Nurcan G., direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın kontrolünü yitirdi. Bu durum neticesinde araç takla attı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

YARALILARA HASTANEDE MÜDAHALE EDİLDİ

Kazanın sonucunda sürücü Nurcan G. ile araçta yolcu olarak bulunan Erol G. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.