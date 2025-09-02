Gazze’de 24 saatte 13 kişi öldü

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE GIDA YETERSİZLİĞİ

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren devam eden İsrail saldırıları, Gazze kentine ulaştırılmak istenen yardım girişlerine de engel oluyor. Gıda malzemelerine erişimleri kısıtlanan Filistinliler, açlık nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, açlık nedeniyle hayatını kaybedenlere dair son veriler paylaşıldı.

AÇLIK NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI ARTMAKTA

Açıklamada, son 24 saat içinde 3’ü çocuk olmak üzere toplam 13 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi. 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze’de açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının, 130’u çocuk olmak üzere 361’e ulaştığı ifade edildi.

KITLIK DURUMU CRTİK SEVİYEYE ULAŞTI

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından 22 Ağustos’ta açıklanan verilerle Gazze’de kıtlık ilan edilmişti. Bu tarihten bu yana, 12’si çocuk 70 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. IPC’nin yayımladığı en son raporda, “15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın ‘felaket seviyesi’ olarak adlandırılan 5. seviyede olduğu kanıtlarla doğrulanmıştır” denildi.

AÇLIK BİR SİLAH OLARAK KULLANILIYOR

Gazze Şeridi, İsrail’in sıkı ablukası ve saldırıları altında, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemelerinin yetersizliği nedeniyle insani bir felaket yaşıyor. Özellikle çocuklar hedef alınarak açlık nedeniyle yaşam kayıpları artıyor. Yerel ve uluslararası organizasyonlar, İsrail’in “açlığı ve susuzluğu silah olarak kullandığını” dile getiriyor. Ayrıca, İsrail ordusu sivil altyapıyı yok ederek Gazze’nin büyük bir kısmını etkiliyor ve sürgün edilen Filistinlileri, bulundukları yerlerde sıkça hedef alıyor.