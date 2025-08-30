Dünya

Gazze’de 49 Filistinli Hayatını Kaybetti

İSRAİL’İN GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik katliamlarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından edinilen verilere göre, Gazze kentinin merkezinde yer alan Vahdet Caddesi’nde, sivillerin toplandığı bir alana yapılan bombardımanda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bununla birlikte, kuzeydeki Şeyh Rıdvan bölgesi çevresinde de çeşitli saldırılar düzenlendi.

GAZTE’DE YARALANANLAR VE CAN KAYIPLARI

Ayrıca, İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeydoğusunda bulunan Zarka bölgesindeki bir eve saldırarak bazı Filistinlileri yaraladı. Kuzeybatıda ise “Zikim” bölgesinde yardım bekleyen 9 Filistinli, İsrail ateşi sonucu yaşamlarını yitirdi. Diğer yandan, Gazze Şeridi’nin kuzey, güney ve orta kesimlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda, aralarında yardım bekleyenlerin bulunduğu toplamda 49 Filistinli yaşamını yitirdi. Özellikle, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda sivillere ait bir evi hedef aldığı son hava saldırısında ise 5 Filistinli hayatını kaybetti.

