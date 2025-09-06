Gazze’de 6 Kişi Daha Öldü

SON BİLGİLERİ AÇIKLIYOR

İsrail’in ablukaya aldığı Gazze Şeridi’nde siviller açlıkla savaşa devam ediyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, açlıktan hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgileri paylaştı. Açıklamada, son 24 saat içerisinde 1 çocuk da dahil olmak üzere 6 Filistinlinin yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle hayata veda ettiği belirtildi. 7 Ekim 2023’ten buyana Gazze Şeridi’nde açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 135’i çocuk olmak üzere 382’ye ulaştı.

AÇLIK FELAKET SEVİYESİNE ULAŞTI

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) 22 Ağustos’taki açıklaması ile Gazze’de kıtlık ilan edilmesinden itibaren 20 çocuk da dahil olmak üzere 104 kişinin açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı yaşamını yitirdiği ifade edildi. IPC’nin yayımladığı son rapora göre, “15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın ‘felaket seviyesi’ yani 5. seviyede olduğu kanıtlarla doğrulandı.” denildi. Raporda yapılan tespitte, “22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi’nde yarım milyondan fazla insan, açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya kalıyor.” ifadesine yer verildi.

İNSANİ FELAKET YAŞANIYOR

Gazze Şeridi, İsrail’in saldırıları ve insani yardım girişlerini kısıtlayan katı ablukası altında açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi malzemeler ve hijyen ürünlerinin temin edilemediği bir insani felaket yaşıyor. Özellikle çocuklar, Gazze Şeridi’nde açlık nedeniyle hayatlarını kaybediyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in “açlık ve susuzluğu bir silah olarak” kullandığını dile getiriyor.