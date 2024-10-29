“Gazze’de Açlıkla Savaş ve Ölüm”

İSRAİL ORDUSU GAZZE’DE ABLUKAYI SÜRDÜRÜYOR

İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyine uyguladığı ağır abluka ve yoğun saldırıların 24’üncü gününü geride bıraktı. Savaşın bir yıldan uzun süredir devam ettiği ve ciddi yıkım meydana gelmiş olan bölgede, hastaneler tekrar hedef alındı ve sağlık çalışanları gözaltına alındı. Barınaklar boşaltıldı ve çok sayıda yıkım gerçekleşti. İlkyardım ekiplerinin enkaz altındaki insanları kurtarması ise engelleniyor. Saldırılar sonucunda, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu en az bin Filistinli hayatını kaybetti. Yaklaşık 50 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yardım kuruluşları, “Kuzey Gazze’nin tüm nüfusu ölüm riski altında” şeklinde uyarıda bulundu.

AÇLIK VE İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

5 Ekim tarihinde başlayan abluka ve operasyonlar, İsrail hükümetinin “Generaller Planı” adı verilen bir strateji ile Gazzelileri açlıktan ölmek ya da teslim olmak zorunda bırakmayı hedefleyen etnik temizlik planını uyguladığı endişesine yol açtı. Başbakan Binyamin Netanyahu, bu planın hayata geçirildiğini reddetse de, haftalarca bölgeye gıda ve insani yardım gönderilmedi. İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Oxfam’dan yetkililer, Al Jazeera televizyonuna, “bölgedeki açlık kaynaklı ölümlerin başladığını” ifade etti. Oxfam’ın Gazze’deki temsilcisi Mahmud el-Sakka, haftalardır gıda dâhil hiçbir yardım malzemesinin insanlara ulaştırılamadığını aktardı. Özellikle Cibaliye, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun gibi kentlerde, sivillerin temel tıbbi bakıma, yiyeceğe ya da barınma imkânına erişimi kalmadı ve insani kriz felaket seviyesine ulaştı.