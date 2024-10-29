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Gazze’de Ateşkes Görüşmeleri Devam Ediyor

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GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

İsrail Başbakanlık Ofisi, MOSSAD Başkanı David Barnea’nın Katar’da gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinin ardından İsrail’e geri döndüğünü açıkladı. Bu görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. MOSSAD Başkanı Barnea, Katar’ın başkenti Doha’da CIA Başkanı William Burns ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile esir takasını da içeren ateşkes anlaşması hakkında görüşmeler yaptıktan sonra ülkesine döndü.

YENİ ÖNERİLER ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Doha’daki toplantıda “önceki önerileri birleştiren, aynı zamanda bölgedeki ana konuları ve son gelişmeleri dikkate alan yeni bir birleşik önerinin” değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca, “Önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya yönelik çabaları ilerletmek için görüşmeler devam edecek” ifadesi kullanıldı.

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