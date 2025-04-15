“Gazze’de Ateşkes Müzakereleri Devam Ediyor”

Ateşkesin İlk Aşaması

Ateşkesin ilk aşamasında Hamas, Gazze’deki 8 İsrailli rehineyi serbest bırakmayı planlıyor. Bunun karşılığında İsrail, hapishanelerdeki 66 Filistinliyi salıverecek ve Gazze’de alıkonulan yüzlerce Filistinli esiri de serbest bırakacak. Ateşkes sürecinin ardından Gazze’ye insani yardım sevkiyatı tekrar başlayacak. 45 günün sonunda Hamas’ın Gazze’deki İsrailli rehineleri bırakmasıyla ateşkesin uzaması bekleniyor. Hamas’ın anlaşmayı kabul etmesi durumunda, İsrail, ABD’nin arabuluculuğuyla, saldırıları durdurmaya yönelik ikinci aşama görüşmelere katılacak.

Görüşmelerin Gelişimi

İsrail medyasında, binlerce Filistinli tutuklunun serbest bırakılması, kalıcı ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi’ne insani yardımların girmesi karşılığında yaklaşık 10 İsrailli esirin serbest bırakılması için görüşmeler yapıldığı bilgisi yer aldı. İsrail, “Hamas anlaşmayı kabul ederse ABD’nin arabulucular vasıtasıyla harekete geçilecektir.” şeklinde bir taahhütte bulundu. Bu durum, İsrail’in daha önce reddettiği talepleri dikkate alması açısından müzakerelerde önemli bir gelişim olarak değerlendiriliyor.

Kahire’deki Müzakereler

Ateşkes müzakerelerini yürüten Hamas heyeti, Mısırlı yetkililerle görüştükten sonra Kahire’den ayrıldı. Ateşkesin ilk aşamasında Hamas, 8 İsrailli rehineleri serbest bırakacak; karşılığında İsrail de hapishanelerdeki 66 mahkum ve Gazze’deki yüzlerce esiri serbest bırakacak. Al Jazeera’ya göre, Mısır’ın önerdiği yeni teklif, Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması ve 45 günlük bir ateşkes sağlamayı öngörüyor. Ayrıca, “Hamas’ın silah bırakmasının” gerektiği vurgusunun yer almasının, Hamas’ı şaşırttığı belirtildi.

Hamas’ın Şartları

Hamas’tan bir yetkili, İsrail’in sunduğu yeni teklifin “tam bir ateşkes” sağlamadığını ve yalnızca rehine almak amacı taşıdığını iletti. Aynı yetkili, “İsrail savaşı sona erdirir ve Gazze’den tamamen çekilirse, elimizdeki rehineleri tek seferde teslim etmeye hazırız.” dedi. Hamas, Mısır’a, “Anlaşmaya giden yolun, saldırıların durması ve İsrail ordusunun Gazze’deki işgaline son vermesi gerektiğini” söyledi.

Anlaşma Sürecinde Beklentiler

İsrail medyasından edinilen bilgilere göre, taraflar arasında kaç esirin serbest bırakılacağı konusunun ötesinde, Hamas’ın savaşın sona ermesi için güvence talepleri tartışılmaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, anlaşmanın henüz kesinleşmediğini ama hükümetin tüm esirlerin geri getirilmesini sağlama konusunda kararlı olduğunu belirtti. İlerleyen günlerde iki hafta içerisinde bir anlaşmanın sağlanabileceği yönünde umutlar var.

Müzakere Sürecinin Geleceği

Gelişmeler doğrultusunda, İsrail’deki yetkililerin esir takası müzakerelerinde bir ilerleme kaydettikleri düşünülüyor. Hamas’ın tutumundaki değişim olasılığı da göz önünde bulunduruluyor. Yediot Aharonot’un haberine göre, bu son teklif, 9 ila 10 sağ Israilli esirin serbest bırakılmasını içeriyor. Müzakereler sırasında, ABD’nin de rol oynaması bekleniyor. Hamas’ın, mısır önerisinde belirtilen şartın nasıl değerlendirileceği ise merakla bekleniyor.

Sonuç ve Değerlendirmeler

Analistler, Gazze’de hâlâ 59 İsrailli esir olduğunu ve bunlardan bazılarının hayatta olduğunu öne sürüyor. Mısır’ın masada yeni bir öneri sunduğu, bu önerinin ise taraflar arasında orta yol bulma çabalarını içerdiği ifade ediliyor. Özellikle, Hamas’ın daha fazla kaybı önlemek adına stratejiler geliştirdiği de iddia ediliyor. Hamas, savaşın sona erdirilmesini umuyor ve İsrail’in kontrolü altındaki bölgelerdeki durumun da büyük bir baskı yaratacağı değerlendirmesinde bulunuluyor.