Gazze’de Can Kaybı 49.747 Oldu

İsrail, Gazze Şeridi’ni hedefine almaya devam ediyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana ateşkese rağmen birden fazla kez ihlal edilen bölgede, kadınlar ve çocuklar dahil masum insanlara yönelik zalimce saldırılar yapılıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son saldırıların ardından felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.

SON BİLANÇO AÇIKLANDI

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 19 Ocak’ta yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun düzenlediği saldırیلara ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Saldırılarda 128 kişinin hayatını kaybettiği, ayrıca 2 cenazenin enkaz altından çıkarıldığı bildirildi. Son 24 saat içerisinde hastanelere 130 cansız bedenin ve 263 yaralının getirildiği aktarıldı.

KAYIPLARDA SON DURUM

İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısı 49 bin 747’ye, yaralı sayısı ise 113 bin 213’e yükseldi. Buna rağmen, İsrail’in Hamas ile gerçekleştirdiği ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze’de ateşkesi ihlal etmeye devam ettiği görülüyor.