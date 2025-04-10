Gazze’de Can Kaybı 50 Bin 886

İSRAİL’İN GAZZE SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ni hedef alma faaliyetlerini sürdürüyor. Ateşkese varılmasına rağmen bu durum defalarca ihlal edildi. Gazze’de masum insanları, kadın ve çocuk demeden katleden İsrail ordusunun zalim eylemleri devam ediyor.

SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in devam eden saldırılarıyla ilgili son durumu paylaştı. Yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden 40 kişiye ait naaşların ve 146 yaralının bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı bilgisi yer aldı.

CAN KAYIPLARI ARTMAKTADIR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi üzerindeki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 50 bin 886’ya, yaralı sayısının ise 115 bin 875’e yükseldiği bildirildi. Bunun yanında, 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozan İsrail’in 18 Mart’tan itibaren düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 1522’ye, yaralananların sayısının da 3 bin 834’e ulaştığı ifade edildi. Gazze Şeridi’nde hala enkaz altında binlerce ölü olduğu belirtiliyor.