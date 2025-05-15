Gazze’de Can Kaybı 53 Bini Geçti

GAZZE ŞERİDİ’NDE BİLANÇO ARTIYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılarla ilgili bilanço giderek yükseliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, İsrail’in son 24 saatteki saldırıları sonucunda 77 kişi hayatını kaybetti, 152 kişi ise yaralandı. Ek olarak, daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

ATEŞKESİ TEK TARAFLI BOZDULAR

İsrail’in tek taraflı olarak ateşkesi bozduğu 18 Mart’tan bu yana ölenlerin sayısı 2 bin 876’ya, yaralı sayısı ise 7 bin 957’ye ulaştı. Bu da durumu daha da vahim hale getiriyor. Ayrıca, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail’in saldırılarına maruz kalanların toplam can kaybı 53 bin 10’a, yaralı sayısı ise 119 bin 998’e yükseldi.

GECE BOYU DEVAM EDEN SALDIRILARDA CAN KAYBI

Son olarak, gece saatleri itibarıyla gerçekleştirilen saldırılarda ölenlerin sayısı 54 olarak kaydedildi. Bu can kayıplarının çoğunun güneydeki Han Yunus’ta, diğerlerinin ise Beyt Lahya ve Deir el-Balah’ta gerçekleştiği bildirildi.