Gazze’de Can Kaybı 54 Bin 418

GAZZE’DE SOYKIRIM SÜRÜYOR

Gazze bölgesinde masum siviller, zor koşullar altında yaşam savaşına devam ediyor. Ancak katil İsrail ordusu, burada katliam yapmaya devam ediyor. Yoğun bombardımanın etkisiyle Gazze Şeridi’nde can kaybı sayısı sürekli artıyor.

SON DURUM GÜNCELLEMESİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana süregelen saldırıların bilançosuna ilişkin en güncel rakamları paylaştı. Yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi’ndeki hastanelere toplam 37 cansız bedenin ve 136 yaralının getirildiği belirtildi. Ayrıca, cenazelerin 5’inin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalmış sivillere ait olduğu ifade edildi.