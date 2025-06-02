Gazze’de Can Kaybı 54 Bin 470

İNSANLARIN SIKINTISINI ARTIRIYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları durmaksızın sürerken, burada yaşayan sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne zorlaşıyor. Gazze Şeridi’nde yoğun bombardıman altında bilanço giderek ağırlaşıyor.

SALGIN YARALARINI ARTTIRIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde hastanelere 52 sivilin cansız bedeninin ve 503 yaralının getirildiğini duyurdu. Cenazelerden birinin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Filistinli sivillere ait olduğu bildiriliyor.

CAN KAYBI SAYISI YÜKSELİYOR

Ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana 4 bin 201 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 12 bin 652 Filistinlinin de yaralandığı açıklandı. İsrail saldırılarının başlamasından bu yana oluşan tabloda, toplam can kaybı sayısının 54 bin 470’e, yaralı sayısının ise 124 bin 693’e ulaştığı ifade ediliyor.