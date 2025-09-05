Gazze’de Can Kaybı 64 Bin 300

Gazze’deki insani kriz derinleşiyor. İsrail’in bölgede gerçekleştirdiği bombardımanlar sürerken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi giderek zor bir hal alıyor. Yoğun çatışmaların yaşandığı Gazze Şeridi’nde insan kaybı artmaya devam ediyor.

TOPLAM CAN KAYBI AÇIKLANDI

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten itibaren başlattığı saldırıların sonuçları kaydedilmeye devam ediyor. Yapılan açıklamada, toplam can kaybının 64 bin 300’e, yaralı sayısının ise 162 bin 5’e ulaştığı belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 69 sivilin hayatını kaybettiğini, 422 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ayrıca, İsrail’in Gazze’de tek taraflı olarak ateşkes ihlalinin başladığı 18 Mart’tan bu yana, 11 bin 768 Filistinli’nin yaşamını yitirdiği ve 49 bin 964 Filistinli’nin de yaralandığı bildirildi.

YETERSİZ BESLENME ETKİLERİ

Bakanlık, son günlerde üç Filistinlinin açlıktan yaşamını yitirdiğini vurguladı ve açlık ile yetersiz beslenme nedeni ile toplam can kaybının 134 çocuk da dahil olmak üzere 373’e yükseldiğini duyurdu.

YARDIM NOKTALARINA SALDIRILAR SÜRÜYOR

Açıklamada, İsrail’in yardım noktalarına düzenlediği saldırıların devam ettiğine dikkat çekildi. Son 24 saatte 6 cansız bedenin hastanelere ulaştığı, 190 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ek olarak, “Geçim mücadelesinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 362’ye, yaralı sayısı ise 17 bin 434’ü geçti” denildi.