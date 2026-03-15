Gazze’de Can Kaybı 72 Bin 239’a Ulaştı

Gazze’de süregelen insani kriz derinleşiyor. İsrail ordusunun ateşkes şartlarına rağmen düzenlediği saldırılar, bölge sakinlerini zor durumda bırakmaya devam ediyor. Ayrıca, yeterli yardım girişinin engellenmesi nedeniyle Gazze halkı ciddi bir kıtlık tehdidi ile yüz yüze geliyor.

SON 24 SAATTE CAN KAYIPLARI

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırıları sonucu meydana gelen can kayıplarına dair güncel bilgileri kamuoyuna açıkladı. Son 24 saat içinde, İsrail hava saldırıları sonucu 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 8 yaralının ise hastanelere kaldırıldığı bilgisi verildi.

ATEŞKES DÖNEMİNDE CAN KAYIPLARI

Ateşkesin başlamasından bu yana gerçekleşen saldırılarda kaydedilen can kaybı sayısı 663’e yükselirken, yaralı sayısının 1762 olduğu ve enkaz altından 756 kişinin cesedinin çıkarıldığı belirtildi.

TOPLAMDA 72 BİNİ AŞAN CAN KAYBI

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda toplam can kaybının 72 bin 239’a, yaralı sayısının ise 171 bin 861’e ulaştığı aktarılıyor.

