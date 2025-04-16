Gazze’de İnsani Kriz Ve Kıtlık Alarmı

GAZZE’NİN YOK OLUŞU DEVAM EDİYOR

Gazze, gün geçtikçe insanlığın gözleri önünde yavaş yavaş yok oluyor. İsrail’in aylardır sürdürdüğü ablukanın, açlık ve kıtlıkla birleşmesi tüm bölgeyi yaşanmaz hale getiriyor. Gazze hükümeti, bu insani çöküşün eşiğindeki dram karşısında dünyayı sessiz kalmamaya çağırıyor.

KITLIK VE ÖLÜM UYARILARI

Gazze Şeridi’ndeki hükümet, İsrail’in bölgede uyguladığı ablukanın yol açtığı insani çöküş ve kitlesel ölümler konusunda uyarıda bulundu. Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki insani duruma ilişkin kritik bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, “İnsani çöküş evresine girildi” ifadesine yer verildi. 6 aydan fazla süredir devam eden sistematik abluka ve aç bırakma politikası, bölgenin tam anlamıyla “insani çöküş” durumuna girdiğini gösteriyor. Ayrıca, bir buçuk aydan fazla süredir insani yardımların aralıksız ve kasıtlı şekilde engellendiği belirtildi.

BİNİ AŞKIN ÇOCUK YETERSİZ BESLENİYOR

Gazze Şeridi’nde yaşanan gerçek insani felaket ve kıtlık, sivillerin hayatlarını tehdit ediyor. Açıklamada, kısıtlı gıda, su kıtlığı, kötüleşmiş sağlık sistemi ve en temel ihtiyaçlardan mahrumiyet içerisinde 1 milyon 100 binden fazla çocuğun ciddi ölçüde yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

HASTANELERDE DURUM KRİTİK

Hizmet ve insani yardım tesisleri tam bir çöküş aşamasında. Hastaneler sınırlı kapasiteyle, ilaç veya yakıt olmadan çalışmaya devam ediyor. Gelecek iki hafta içinde tüm hastanelerin yakıt eksikliği nedeniyle faaliyetlerine ara vermesi bekleniyor. Fırınlar un ve kaynak eksikliği nedeniyle çalışmayı durdururken, su istasyonları, özellikle tuzdan arındırma tesisleri, yakıt sıkıntısı ve kasıtlı elektrik kesintileri nedeniyle görevini yerine getiremiyor.

KRİZİN DERİNLEŞMESİ

Açlık, sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve hastalıkların yayılmasıyla birlikte her an kitlesel ölümlerin yaşanabileceği uyarısı yapılıyor. Gazze’deki hükümet ve insan hakları ile uluslararası raporlara göre, İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’ndeki sınır kapılarını gıda, yardım, tıbbi yardım ve ürün girişine kapatmış durumda. Bu durum, Filistinlilerin insani durumunu kritik bir noktaya taşıyor.

İSRAİL SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı yeniden saldırılara başladı. Yeniden başlatılan saldırılardan itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1652 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 391 kişi yaralandı. Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten itibaren düzenlenen saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 25’e, yaralı sayısı ise 116 bin 432’ye yükseldi.