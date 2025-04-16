“Gazze’de Kitlesel Ölüm Ve Kıtlık Alarmı”

GAZTE’YLE ÖNÜMÜZDEKİ DRAM

Gazze, insanlığın gözleri önünde yavaş yavaş yok oluyor. İsrail’in uzun süredir sürdürdüğü abluka, açlık ve kıtlıkla birleşerek bölgeyi çekilmez bir hale getiriyor. Gazze hükümeti, yaşanan insani çöküşün eşiğinde tüm dünyayı sessiz kalmamaya çağırdı.

KITLIK VE ÖLÜM UYARISI

Gazze Şeridi’ndeki hükümet, İsrail’in uyguladığı ablukanın yol açtığı insani felaket ve kitlesel ölümler hakkında uyarılar yaptı. Hükümetin medya ofisinden paylaşılan yazılı açıklamada, bölgedeki insani duruma dair bilgilere yer verildi. Açıklamada, “İnsani çöküş evresine girildi” denilerek, ablukaya karşı duraksız ve kasıtlı bir şekilde insani yardımların girişinin engellendiği ifade edildi.

ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ETKİLENİYOR

Gazze Şeridi’nde tam anlamıyla bir insani felaket yaşandığı ve kıtlığın sivillerin yaşamını tehdit ettiği bilgisi verildi. Kısıtlı gıda kaynakları, su sıkıntısı ve kötüleşmiş sağlık sistemi nedeniyle 1 milyon 100 binden fazla çocuğun ciddi ölçüde yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

HASTANELERDE DURUM KRİTİK

Hizmet ve insani yardım tesislerinin tamamen çöküş aşamasında olduğuna dikkat çekildi. Hastanelerin sınırlı kapasiteyle, ilaç ve yakıt olmadan çalıştığı; önümüzdeki iki hafta içinde tüm hastanelerin yakıt eksikliği sebebiyle faaliyetlerini durdurma ihtimali bulunduğu ifade edildi. Fırınların un ve kaynak eksikliği nedeniyle, su istasyonlarının da yakıt sıkıntısı ve elektrik kesintileri nedeniyle çalışmadığı vurgulandı.

KRİZ DERİNLEŞİYOR

Hükümet, açlık, yetersiz sağlık hizmetleri ve hastalıkların yayılması sonucunda kitlesel ölümlerin yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. 2 Mart’tan beri İsrail’in Gazze’nin sınır kapılarını insan yardımları ve gıda ürünleri girişine kapattığı, bu durumun Filistinlilerin insani şartlarını önemli ölçüde kötüleştirdiği belirtildi.

İSRAİL SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki ateşkesin sona ermesinin ardından yeniden şiddetli saldırılara başladı. Bu saldırılardan itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 1652 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 bin 391 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlenen saldırılarda ise hayatını kaybeden Filistinli sayısı 51 bin 25’e, yaralananların sayısı ise 116 bin 432’ye ulaştı.