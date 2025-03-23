Gazze’de Öldürülen Hamas Yetkilisi и Eşi

Hamas, sosyal medya platformu Telegram’da önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, aynı zamanda Filistin Yasama Meclisi Üyesi olan Siyasi Büro Üyesi Dr. Salah el-Berdevil ve eşinin, düzenlenen hava saldırısı sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi. Berdevil’in, eşinin ve tüm Filistinli şehitlerin kanının, kurtuluş ve dönüş mücadelesinin bir aracı olacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada, İsrail’in Filistinlilerin kararlılığını ve azmini asla etkileyemeyeceği vurgulandı. İşgal sona ermeden önce her düşen şehidin, direniş ateşinin daha da parlak yanmasına sebep olacağı kaydedildi.

HAVA SALDIRISINDA VİCDAN AZABI

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Hamas, Dr. Berdevil ve eşinin namaz kılarken, üzerlerine düşen İsrail füzesinin çadırlarına isabet ettiğini belirtti. İsrailli yetkililer henüz bu konu hakkında bir açıklama yapmadı. Öte yandan, İsrail ordusunun 19 Ocak’ta imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze’ye yönelik saldırılarına tekrar başladığı bildirildi.