Gazze’de Ölü Sayısı 64 BİN 368

GÜNDEMDEKİ İNSANLIK DRAMI DEVAM EDİYOR

Gazze’de gerçekleşen insanlık dramı sürüyor. İsrail ordusunun bölgede kalıcı işgali için başlattığı saldırılar durmaksızın devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregelen saldırıların güncel bilançosunu paylaştı.

ÖLÜ SAYISI HIZLA ARTIYOR

Yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 87 cansız beden ve 409 yaralı getirildi. Cenazelerden 4’ünün daha önceki saldırılarda enkaz altında kalmış sivillere ait olduğu bildirildi. İsrail’in Gazze’de ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart’tan bu yana toplam 11 bin 911 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, yaralı sayısının 50 bin 735’e yükseldiği ifade edildi. Bakanlık, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırıların bilançosunu güncelleyerek ölenlerin sayısının 64 bin 368’e, yaralıların sayısının ise 162 bin 776’ya çıktığını duyurdu.

YARDIM NOKTALARINDAKİ ÖLÜMLER ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in yardım noktalarına yönelik devam eden saldırılarını da gündeme getirerek, son 24 saat içinde 31 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 132 kişinin de yaralandığını aktardı. Açıklamada, “Yardım dağıtım noktalarında geçimlerini sağlamak için bekleyenlerin sayısı 2 bin 416’ya, yaralı sayısı ise 17 bin 709’a yükseldi” denildi.