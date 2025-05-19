“Gazze’de Soykırım Var Mı?” Kaçınıyorlar

İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ BOMBARDIMANLARI VE SOYKIRIM TARTIŞMALARI

İsrail’in Gazze üzerinde devam eden bombardımanları, uluslararası kamuoyunda “soykırım” tartışmalarını gündeme taşıyor. Birleşmiş Milletler yetkililerinin ve insan hakları kuruluşlarının uyarılarına rağmen, bazı Batılı liderler bu konuda net bir tutum sergilemekten kaçınıyor. Bu liderlerden biri, İngiltere Başbakanı Keir Starmer oldu.

SOYKIRIM ÜZERİNE SORULARA CEVAP

Londra’da yapılan AB-İngiltere Zirvesi sonrası basın toplantısında, Sky News muhabiri Beth Rigby, Starmer’a Gazze’deki kötüleşen duruma dair şu soruyu yöneltti: “Birleşmiş Milletler’in (BM) Yardım Şefi, Gazze Şeridi’nde soykırımı önlemek için BM Güvenlik Konseyi’nin harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Bunun bir soykırım olduğunu düşünüyor musunuz ve vicdanınız rahat bir şekilde bir lider olarak elinizden geleni yaptığınızı söyleyebilir misiniz?” Starmer, soykırım sorusuna doğrudan yanıt vermekten imtina ederek, Gazze’deki durumu “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

YETKİLİLERİN CEVABI: KABUL EDİLEMEZ

Starmer, “Bu gerçekten ciddi, kabul edilemez, tahammül edilemez bir durum ve bu nedenle diğer liderlerle buna nasıl karşılık vereceğimizi koordine etmek için yoğun şekilde çalışıyoruz çünkü bu tahammül edilemez, kabul edilemez,” ifadelerini kullandı.

ABD’DEN DİPLOMATİK TUTUM

ABD yönetiminden dikkat çeken bir tutum geldi. Axios’un ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Papa 14. Leo’nun göreve başlama törenine katılmak üzere Vatikan’a giden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, başlangıçta salı günü İsrail’e geçmeyi planlıyordu. Ancak, İsrail’in Gazze’de bölgedeki Filistinlilere yönelik gerçekleştirileceği saldırılar üzerine Vance’in İsrail ziyaretini iptal ettiği ifade edildi.

İSRAİL’İ DESTEKLEMEK İSTEMEDİ

Başkan Yardımcısı’nın, ziyaretin bu dönemde “Tel Aviv yönetimi ve bölge ülkeleri tarafından İsrail’in Gazze’ye yeni saldırılarını destekler nitelik taşıyabileceği” düşündüğü bildirildi. İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyi ve diğer bölgelerine, Filistinlilere yönelik saldırı tehdidi içeren ve güney gitmeleri yönünde emirler veren ilanları havadan atmıştı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri, İsrail ordusunun yeni kara saldırılarının insani durumu daha da kötüleştireceği konusunda uyarılarda bulundu.

İSRAİL KARA SALDIRISINA BAŞLADI

İsrail ordusu, Gazze’yi kalıcı şekilde işgal edeceği “Gideon Savaş Arabaları” adı altındaki kara saldırısına başladığını duyurdu. İsrail hükümeti, bu saldırıyla Gazze’nin tamamını işgal edeceklerini açıkladı. Plan doğrultusunda, İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyinde Filistinlileri sürdükten sonra sınırlı miktarda insani yardım dağıtılması amacıyla “toplama kampları” kurulacağı yerel basına yansıdı.

TRUMP VE NETANYAHU ARASINDAKİ GERİLİM

ABD’nin İran ile nükleer müzakerelere başlaması ve diğer gelişmelerin, “Trump ile Netanyahu arasındaki sorunları işaret ettiği” yorumları yapıldı. İsrail basınında, ABD Başkanı Trump’ın, Başbakan Netanyahu ile irtibatı kesme kararı aldığı öne sürüldü. Daha sonra Hamas ile ABD arasında yapılan doğrudan görüşmeler sonucunda, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander’ın serbest bırakıldığı ve İsrail’in bu anlaşmadan haberdar olduğu kaydedildi.

TRUMP’IN ORTA DOĞU TURUNA İSRAİL DAHİL DEĞİL

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE’yi ziyaret ettiği Orta Doğu turuna İsrail’i dahil etmedi. Trump, Riyad’da İsrail’in bu duruma karşı çıkmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın isteği üzerine Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağını duyurdu. Tüm yaşananların ardından, Trump’ın Orta Doğu ziyaretine İsrail’i dahil etmemesi, Washington’un bölgesel diplomatik girişimlerde İsrail’i dışladığı şeklinde yorumlandı.