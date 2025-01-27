Gazze’de Suriyelilere Geçiş İzini Verildi

ORDU SÖZCÜSÜNDEN YENİ AÇIKLAMALAR

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabında yaptığı bir paylaşımda, Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin batısındaki er-Raşid Caddesi üzerinden Netzarim Koridoru’ndan kuzeye geçebileceklerini belirtti. Araçların, yerel saatle 09.00’dan (TSİ 10.00) itibaren Selahaddin Caddesi’ndan geçiş yaparak Gazze Şeridi’nin kuzeyine ilerleyeceğini aktardı. Adraee, araçlarda silah bulunmasının bir ihlal sayılacağını da vurguladı. Ayrıca, İsrail askerlerinin bulunduğu bölgelerden uzak durulması gerektiği ve İsrail ordusunun tampon bölgeye doğru çekileceği bilgisini paylaştı.

İSRAİLLİ ESİR KRİZİ

Hamas ile İsrail arasında gerçekleşen esir takasının ikinci turunda, Arbel Yehud isimli İsrail’li esirin serbest bırakılmaması nedeniyle kriz yaşandı. Bu turda Hamas, İsrailli 4 esiri teslim etmesine rağmen, İsrail, Yehud’un serbest bırakılmaması nedeniyle Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının hükümlerine aykırı olarak Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin vermeyeceğini açıkladı. Neyse ki, Yehud’un cumartesi günü yapılacak üçüncü tur öncesinde serbest bırakılması için müzakerelerin devam ettiği bildirildi.

KATAR’DAN KRİZİ ÇÖZEN AÇIKLAMA

Katar, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde Hamas ve İsrail arasında yaşanan krizin çözüldüğünü duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X hesabından yapılan paylaşımda iki taraf arasında uzlaşmaya varıldığını belirtti. İsrail Başbakanlık Ofisi ise perşembe günü, Yehud, Agam Berger ve başka bir İsrail’li esirin daha serbest bırakılacağı yeni bir esir takası turu gerçekleştireceğini açıkladı. Bu yeni mutabakat kapsamında, Gazze Şeridi sakinlerinin güneyden kuzeye geçişine izin verileceği kaydedildi.

TRUMP’IN ÖNERİLERİ VE TEPKİLER

ABD eski Başkanı Donald Trump, Gazze’nin yıkım halinde olduğunu iddia ettiği bir konuşmasında, bölgedeki Filistinlilerin sınır komşusu Ürdün ve Mısır’a yerleştirilmesini önerdi. Bu öneriye Mısır’dan yanıt geldi ve “Filistinlilerin topraklarından sürülmesi kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı. Hamas da, “Halkımız topraklarından çıkarılması ya da sürülmesine yönelik her türlü planı kesinlikle reddediyor” şeklinde bir açıklama yaptı.