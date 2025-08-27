Gazze’de Toplam Can Kaybı 62 Bin 895

İNSANLIK DRAMI DEVAM EDİYOR

Gazze’deki insanlık dramı sürüyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları aralıksız devam ederken sivillerin hayatta kalma mücadelesi her geçen gün daha da zorlaşıyor.

SON 24 SAATTE ÜZÜCÜ BİLANÇO

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’nde hastanelere 76 sivilin cenazesi ile 298 yaralının getirildiği açıklandı. Ayrıca, İsrail’in Gazze’de ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart tarihinden bu yana 11 bin 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 46 bin 886 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

TOPLAMDA CAN KAYBI ARTMAKTA

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybının 62 bin 895’e, yaralı sayısının ise 158 bin 927’ye ulaştığı ifade edildi.

YARDIM NOKTALARINA SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırılarının sürdüğünü duyurdu. Son 24 saat içinde bu noktalara yapılan saldırılar sonucunda 18 cansız bedeni hastanelere ulaşırken, 106 kişi yaralandı. Yardım bölgelerinden hastanelere ulaşan cenaze sayısının 2 bin 158’e, yaralı sayısının ise 15 bin 843’e yükseldiği bildirildi.

AÇLIK VE YETERSİZ BESLENME NEDENİ İLE KAYIP YAŞANIYOR

Bakanlığın açıklamasında, son 24 saatte 2’si çocuk 10 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği aktarıldı. Gazze Şeridi’nde, İsrail’in gıda ve insani yardım malzemelerinin girişini engellemesi sonucunda açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 313’e ulaştığı, bunun 119’unun çocuk olduğu belirtildi.