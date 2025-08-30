Gazze’de Yeni Katliam: 66 Filistinli Öldü

ISRAEL ORDUSUNUN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin farklı noktalarında Filistinlilere karşı katliam niteliğindeki saldırılarına devam ediyor. Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, Gazze kentinin merkezinde bulunan Vahdet Caddesi’ndeki sivillerin bulunduğu bir bölgeye düzenlenen bombardımanda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, kuzeydeki Şeyh Rıdvan bölgesi çevresine de çeşitli saldırılar yapıldı. Bununla birlikte, İsrail ordusu Gazze’nin kuzeydoğusundaki Zarka bölgesinde bir eve gerçekleştirilen saldırı neticesinde bazı Filistinlilerin yaralandığı bildirildi.

KAYIPLAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Kuzeybatıdaki Zikim bölgesinde ise 9 Filistinli, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Öte yandan, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzey, güney ve orta kesimlerine yönelik diğer saldırılarında da aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu toplamda 49 Filistinli hayatını kaybetti. Son olarak, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldığı son hava saldırısında 5 Filistinli yaşamını yitirdi.