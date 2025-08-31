Gündem

Gazze’deki Açlıktan Ölenler 339’a Ulaştı

gazze-deki-acliktan-olenler-339-a-ulasti

GAZZE’DE DEVAM EDEN İNSANİ FELAKET

Gazze’deki insani kriz durmak bilmiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, açlık nedeniyle yaşamını yitirenler hakkında güncel bilgiler paylaşıldı.

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI YÜKSELİYOR

Açıklamada, son 24 saat içerisinde 7 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana açlıktan ölenlerin sayısının, 124 çocuk da dahil olmak üzere toplamda 339’a ulaştığı bildirildi.

FELAKET SEVİYESİ BELİRLENDİ

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, “15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın ‘felaket seviyesi’ olarak tanımlanan 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı” vurgulandı. IPC raporunda ayrıca “22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi’nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya” değerlendirmesine yer verildi.

ÖNEMLİ

Manşet

Sergen Yalçın Üç Transfer İstedi!

Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, başkan Serdal Adalı ile yaptığı toplantıda, acil olarak sağ bek ve iki kanat oyuncusu transfer edilmesi gerektiğini belirtti.
Gündem

Teknofest Mavi Vatan Devam Ediyor

TEKNOFEST 2025'in bir parçası olarak düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliklerinin dördüncü günü, deniz teknolojileri alanında birçok faaliyete ev sahipliği yapmaya başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.