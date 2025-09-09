Gazze’deki can kaybı 64 bin 605

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik kapsamlı saldırıları aralıksız sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırıların sonucuna dair son verileri paylaştı.

SON 24 SAATTE YAŞANAN CAN KAYBI

Açıklamalara göre, son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 83 cansız beden ve 223 yaralı ulaştı. Ayrıca, 18 Mart’tan bu yana, İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı olarak bozdurmasının ardından 12 bin 59 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 51 bin 278 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

CAN KAYBI SAYISI 64 BİNİ AŞTI

7 Ekim 2023’te başlayan saldırıların bilançosu da açıklandı. Hayatını kaybedenlerin sayısının 64 bin 605’e, yaralı sayısının ise 163 bin 319’a ulaştığı belirtildi.

AİLELER YARDIM NOKTALARINDAN DA ETKİLENİYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırılarına devam ettiğini vurguladı. Son 24 saatte bu noktalarda 14 cansız beden hastanelere ulaşırken, 37 kişi de yaralandı. “Yardım dağıtım noktalarında beklerken hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 444’e, yaralananların sayısı ise 17 bin 831’e yükseldi.” bilgisi verildi.

YETERSİZ BESLENME NEDENİYLE CAN KAYBI ARTIRIYOR

Açıklamada, İsrail’in devam eden kuşatmasının büyük bir insani felakete yol açtığı ifade edildi. Son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece, Gazze’de açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 140’ı çocuk olmak üzere 399’a ulaştı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) Gazze Şeridi’nde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 25’i çocuk olmak üzere 121 kişinin açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiği bildirildi.